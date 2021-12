Der HVW tagte am Samstag, verkündet das weitere Vorgehen aber erst am Dienstag.















Link kopiert

Esslingen - Die Aufregung war groß, als die drei baden-württembergischen Handball-Verbände am Freitagabend alle Spiele in ihren Verbandsgebieten für das anstehende Wochenende abgesagt hatten. Als Grund nannten sie die kurzfristig erlassene Notverordnung des Landes, derzufolge alle an den Spielen Beteiligten einen 2G+-Nachweis erbringen müssen. Bisher galt das nur für Zuschauer. In der Kürze der Zeit sei dies für die Vereine nicht umzusetzen. Ob in diesem Jahr noch Spiele stattfinden werden, nachdem sich die Clubs auf die Situation einstellen konnten, ließen die Funktionäre indes offen. Zwei, in einzelnen Fällen drei Spieltage plus eine Reihe von Nachholspielen stehen noch auf dem Programm. Das Präsidium des Handball-Verbandes Württemberg tagte zwar am Samstag und erörterte die Situation, eine Entscheidung möchte der Verband jedoch erst am Dienstag veröffentlichen. Die Handballer müssen sich also gedulden.

Der Württembergische Fußball-Verband hatte am späteren Freitagabend bereits alle Spiele bis zum Jahresende abgesagt. Andere Verbände reagierten ebenfalls. Tischtennis Baden-Württemberg unterbrach „bis auf Weiteres“ die Saison, am vergangene Wochenende blieben die Schläger in den Taschen. Der Basketball-Verband Baden-Württemberg setzte von der Landesliga abwärts alle Spiele ab. Den Teams darüber stellte der Verband frei, ob sie spielen wollen, so wie es zuvor Fußball und Tischtennis gehandhabt hatten. So traten etwa die Regionalliga-Frauen des BV Hellas Esslingen am Sonntag gegen BBU’01 Ulm an, die Oberliga-Männer des Vereins in Reutlingen jedoch nicht.