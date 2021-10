1 Da die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen im Land steigt, droht frühestens ab Samstag die Corona-Warnstufe. Foto: dpa/Robert Michael

Ab Samstag könnte im Südwesten die Corona-Warnstufe in Kraft treten. Für Ungeimpfte ist dann der Besuch im Restaurant oder im Museum nur mit einem PCR-Test möglich. Mit großen Auswirkungen rechnen Kulturschaffende und Gastronomiebetreiber im Kreis Esslingen aber nicht.















Kreis Esslingen - Die Corona-Lage in Baden-Württemberg gibt Anlass zum Handeln. Da die Inzidenz steigt und auch die Anzahl der Patienten, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, zunimmt, könnte schon bald die Corona-Warnstufe greifen. Diese tritt ein, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Das könnte frühestens am Samstag der Fall sein. Die Warnstufe trifft vor allem Menschen, die noch nicht gegen das Virus geimpft sind. Sie müssen in bestimmten Fällen nun einen negativen PCR-Test vorweisen, ein Schnelltest ist nicht mehr ausreichend. Dass diese Regelung negative Auswirkungen haben könnte, befürchten die Betroffenen im Kreis Esslingen jedoch nicht.