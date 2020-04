1 Noch keine Pflicht, aber empfohlen: Atemschutzmasken. Foto: dpa

Die Kanzlerin empfiehlt dringend das Tragen von Masken. Ob sie schützen, weiß niemand.

Esslingen - Nein, schön sehen diese Dinger im Gesicht wahrlich nicht aus. Ästhetisch veranlagte Naturen empfinden sie gar als entstellend. Aber um Schönheit geht es in diesen Zeiten nicht, sondern um Gesundheit. Um die eigene und die der anderen.

Die Frage ist, was die Atemschutzmasken bringen, die zu tragen uns Kanzlerin Merkel höchstselbst ans Herz gelegt hat. Theoretisch kann Mundschutz tatsächlich bewirken, die eigenen Coronaviren zurückzuhalten und die Fremder nicht an sich heranzulassen. In der Alltagspraxis hilft das aber kaum, denn als Virenfilter eignen sich nur Masken der Klassen „FFP-2“ oder „FFP-3“, die aus guten Gründen dem medizinischen Einsatz vorbehalten sind. Dem Volk bleibt also nur der Griff zu den sanftgrünen OP-Masken oder zu jenen Exemplaren, für die sich der Name „Community-Maske“ einzubürgern scheint. Die ersteren sollen den Ausstoß infektiöser Tröpfchen verhindern, den Träger schützen sie aber nicht. So weit ist sich die Fachwelt einig. Dünn wird die Luft, wenn es um die Wirksamkeit der gemeinen Alltagsmaske geht. Ein medizinisches Produkt ist sie nicht, allenfalls eine Art pyhsische Schranke – wobei das angesichts der Winzigkeit von Viren schon eine sehr simple Vorstellung sein mag. Ob sie zutrifft, weiß keiner. Einen Nachweis gibt es nicht. Man sollte sich also davor hüten, „Community-Masken“ zu viel zuzutrauen. Schon gar nicht entheben sie die Träger von der moralischen Pflicht, Abstand zu anderen zu halten und beim Niesen die Armbeuge vorzuhalten. Aber sie sind wohl besser als nichts.