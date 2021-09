1 Die Impfung wird immer wichtiger. Foto: dpa/Paul Hennessy

Von dieser Woche an wird in Baden-Württemberg zwischen Ungeimpften und Geimpften noch stärker unterschieden. Doch nicht alle Details der neuen Corona-Verordnung wurden verkündet. Ein Überblick über das, was bekannt ist.

Stuttgart - An diesem Montag beginnt die Schule im Land – und zahlreiche Eltern werden sich wieder mit einem Thema beschäftigen müssen, welches sich in den letzten Ferienwochen ganz gut verdrängen ließ: Corona und all seine Folgen. A ber nicht nur auf Eltern kommen Neuerungen zu . Besonders für Ungeimpfte könnte sich das tägliche Leben schon bald deutlich verändern. Was wir jetzt schon wissen: