1 Von Anfang Juni an dürfen die Muskeln wieder im Studio gestählt werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Die baden-württembergische Regierung hat jetzt die Corona-Verordnung für Sportstätten um das Training in geschlossenen Räumen erweitert. Damit dürfen Anfang Juni auch Fitness- und Yogastudios wieder öffnen.

Stuttgart - Auf dem Weg zur Normalität in der Pandemie ist es für alle Menschen, die gerne Sport treiben, ein Riesenfortschritt: Vom 2. Juni an dürfen in Baden-Württemberg alle öffentlichen und privaten Sportstätten wieder ihre Türen öffnen. Davon berührt sind vor allem die Fitnessstudios, in denen seit dem 17. März nichts mehr geht – sowie Yogastudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen. Die Vorschriften haben das Sozialministerium und das Kultusministerium in einer neuen Corona-Verordnung festgelegt.

Freiluftsportanlagen durften schon vom 11. Mai an wieder genutzt werden. Für Innenbereiche werden deutlich strengere Vorgaben gelten – wobei auch wichtig ist, was keine Erwähnung findet: Der Gebrauch eines Mund- und Nasenschutzes ist demnach im Fitnessstudio nicht erforderlich.

Allerdings muss während der Trainingseinheiten stets ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen allen Anwesenden gewährleistet sein. Spielsituationen, in denen ein Körperkontakt üblich ist, bleiben untersagt. Dies gilt auch für „hochintensive Ausdauerbelastungen“, wie es in der Verordnung heißt. Was genau gemeint ist, bleibt offen – es könnte möglicherweise das längere Training auf dem Laufband sein.

Pro Sportler mindestens zehn Quadratmeter

Wo sich Sportler durch den Raum bewegen, darf die Gruppe maximal zehn Teilnehmer umfassen, und pro Person muss die Übungsfläche mindestens 40 Quadratmeter groß sein. Studiobesuchern, die an den Geräten oder auf persönlichen Matten trainieren, müssen jeweils mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen – rein rechnerisch, versteht sich. In der Praxis dürfte dies bedeuten, dass der Betreiber den Zugang kontrollieren muss, um den Besuch in Stoßzeiten zu limitieren. Vielleicht werden erst einmal individuelle Trainingszeiten vergeben, um den mutmaßlich großen Andrang nach der langen trainingsarmen Zeit in den Griff zu bekommen.

Auch lässt sich aus der Verordnung schlussfolgern, dass in vielen Studios die Geräte neu angeordnet oder zum Teil gesperrt werden müssen, um den Mindestabstand zu wahren. Eindeutig ist wiederum die Vorschrift, dass die Geräte nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden. Kontakte der Besucher außerhalb der Übungszeiten sollen auf ein Mindestmaß beschränkt werden, und Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt. Toiletten, die keinen Sicherheitsabstand der Nutzer von mindestens 150 Zentimetern zulassen, dürfen nur nacheinander betreten werden.

Umziehen schon außerhalb des Studios erforderlich

Auch ein Gedränge in den Umkleiden soll unterbunden werden, denn die Sportler müssen sich schon außerhalb der Sportstätte umziehen. Die Umkleideräume, Duschräume, Wellness- und Saunabereiche bleiben dicht. Die Betreiber müssen ausreichend Gelegenheiten zum Händewaschen bereitstellen – inklusive Seife, Einmalhandtücher und Handdesinfektionsmittel. Zudem sollen die Räumlichkeiten gut belüftet werden.

Damit die Hygieneregeln eingehalten werden, soll intern eine Aufsichtsperson bestimmt werden. Zudem müssen von jedem Besucher Name, Telefonnummer und Adresse sowie die Uhrzeiten des Besuchs gespeichert werden, falls das Gesundheitsamt oder die Ortspolizeibehörde eine genaue Auskunft darüber verlangt. Erst vier Wochen später dürfen die Daten wieder gelöscht werden.

Schwimmbäder werden nur für Unterricht geöffnet

Wer innerhalb von 14 Tagen Kontakt zu einem Sars-CoV-2-Infizierten hatte oder selbst Symptome eines Atemwegsinfekts beziehungsweise erhöhte Temperatur hat, darf die Sportstätte nicht betreten.

In derselben Verordnung wird auch der Betrieb von Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und Spaßbädern geregelt – allerdings nur, sofern sie für Schwimmunterricht oder von Sportvereinen für Trainingseinheiten genutzt werden.