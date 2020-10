1 Viele Patienten sind nach der akuten Erkrankung noch lange angeschlagen, erschöpft und klagen über Atembeschwerden. Foto: dpa/Oliver Killig

Ständige Erschöpfung, Kopfschmerzen, das Gefühl, nicht atmen zu können. Über diese Beschwerden klagen viele Betroffene auch nach einer akuten Covid-19-Erkrankung – und es geht noch schlimmer.

Esslingen - Mit geht’s jetzt gut“, sagt Tobias R. (Name von der Redaktion geändert). Für den Endvierziger keine Selbstverständlichkeit. Monatelang hatte er sich nicht getraut, Sport zu machen, ein „allgemeines Unwohlsein“ vor allem bei Anstrengung und im Herzbereich ein flaues Gefühl gespürt. Und alle paar Tage fiel er in großer Erschöpfung ins Bett, als ob er kurz vor einer Grippeerkrankung stehe. Der Kirchheimer war einer der ersten Corona-Infizierten im Kreis Esslingen. Er hatte im März Skiurlaub in Ischgl gemacht. Erst fünf Monate nach der Infektion traute sich R. wieder, laufen zu gehen. Aber noch immer hat er Sorgen: Was passiert, wenn ihn die Grippe oder die zweite Corona-Welle packt? Und gibt es in ein paar Jahren ein böse Überraschung beim Gesundheitscheck? Die Frage, wie die Spätfolgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus aussehen, lässt sich noch nicht beantworten – schließlich ist die Pandemie noch jung. „Wir lernen alle in Echtzeit dazu“, sagt Christian Herdeg, Chefarzt der Klinik für innere Medizin, Herz- und Kreislauferkrankungen der Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit. Klar ist aber schon jetzt, dass bei vielen Covid-19-Erkrankten das Virus den Körper nicht verlässt, ohne zumindest vorerst Spuren zu hinterlassen.