1 Leere auf dem Marktplatz. Vor der Corona-Pandemie haben sich hier die Klima-Demonstranten getroffen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Scientists-For-Future- Gruppe aus Stuttgart und die Stadt Esslingen äußern sich zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Klima. Das Ergebnis: „Es sind nur kurzzeitige Effekte“. Und: Fridays For Future demonstrieren im Netz.

Esslingen - Meldungen von glasklarem Wasser in Venedigs Kanälen, sauberer Luft in China oder vom Erreichen der Klimaziele 2020 sind in den Nachrichten zu lesen, zu hören und zu sehen. Der Ausbruch des Coronavirus weltweit scheint sich auf die Umwelt auszuwirken. Positive oder negative Neuigkeiten? Die EZ hat bei der Stuttgarter Scientists-For-Future-Regionalgruppe und bei der Stadt Esslingen nachgefragt. Können Umweltschützer nun aufatmen, gar feiern?