1 Die Veranstalter des Straßenkunstfestivals hatten ihr Konzept 2020 bereits coronagerecht ausgerichtet. Foto: Gaby Weiß

Corona bestimmt derzeit auch das kulturelle Leben in Esslingen – vieles, was bislang ganz selbstverständlich war, ist angesichts der hohen Infektionsraten derzeit nicht möglich. Nun hofft die Stadt auf den Sommer und darauf, dass zumindest kleinere Kulturveranstaltungen bald auch vor Publikum wieder möglich sind. Passende Kulissen finden sich vielerorts im Stadtgebiet.

Esslingen - Esslingen bietet der Kultur in der Sommerzeit vielerorts im Stadtgebiet eine Bühne: Die Burg, der Hafenmarkt, der Schwörhof, der Markt- und der Rathausplatz – überall ist etwas geboten. Doch in Zeiten von Corona ist vieles, was bislang gesetzt war, schwierig geworden, manches ist derzeit gar unmöglich. Die geplanten Open-Air-Konzerte auf der Burg sind bereits abgesagt, das Bürgerfest ebenso. Selbst Konzerte unter freiem Himmel wie die sommerliche Jazz-Reihe am Dulkhäusle können aktuell nur via Internet präsentiert werden. Um der Kultur dennoch ein Podium zu bieten, plant die städtische Kulturverwaltung eine Sommer-Open-Air-Bühne am Neckarufer bei Oberesslingen. Auch die Vorbereitungen für das Kulturfest Stadt im Fluss Anfang Oktober laufen – immer in der Hoffnung, dass sich die Situation bis dahin entspannt hat. Mit ihrem Antrag, mehr Freiluftflächen für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, hat die CDU bei Kulturamtsleiterin Alexa Heyder offene Türen eingerannt: „Jede Idee, jeder Antrag werden wohlwollend geprüft.“ Das werde von der Stadt allerdings auch bisher schon so praktiziert.