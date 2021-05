1 Test in einer Corona-Teststation Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Auch wenn Gastronomie ab Montag nicht wieder öffnen darf, wie es am Donnerstag zeitweise erschien, gibt es Möglichkeiten, wo man sich in Stuttgart auch am Sonntag testen lassen kann.

Stuttgart - Bleibt die Inzidenz in Stuttgart weiterhin unter 100, kann die Gastronomie ab Montag wieder aufmachen – das hielt die Stadt am Donnerstag für ein realistisches Szenario, bis ihr das Land einen Strich durch Rechnung machte.

Doch auch ohne Restaurant- oder Kneipenbesuch gibt es gute Gründe, sich am Sonntag oder Montag testen zu lassen. Von den fast 150 Schnelltestzentren in Stuttgart haben nicht alle auch an Sonntagen oder Feiertagen geöffnet. Aber einige Testmöglichkeiten gibt es aber trotzdem. Bei diesen Testzentren gibt es auch am Sonntag Schnelltests.

Schnelltestzentren Innere Stadtbezirke

Schnelltestzentrum Schlossplatz

Terminvereinbarung

Planie, vor dem Kunstmuseum

Öffnungszeiten: Mo-Sa 8:00−19:00 Uhr, So 10:00−15:30 Uhr

Öffnungszeiten während der anstehenden Feiertage: 23./24.5. und 3.6. 10:00−15:30 Uhr

Testzentrum Schillerplatz/Schlossplatz

Terminvereinbarung

Alte Kanzlei, Schillerplatz 5, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-So 11:00−16:00 Uhr

Universität Stuttgart

Terminvereinbarung

Keplerstr. 11, 70174 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 08:00−18:00 Uhr, So 10:00−15:00 Uhr

Medicare Schnelltestzentrum Stuttgart-Mitte

Terminvereinbarung

Schulstraße 4, 70173 Stuttgart

Kontakt: 01523 9553321

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8:30 – 19:30, So: 10:00 -16:00

Schnelltestzentrum Stuttgart-Stadtmitte

Terminvereinbarung

Theodor-Heuss-Str. 32, 70174 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr, Sa u. So 09:00−13:00 Uhr

Teststelle Bohnenviertel

Terminvereinbarung

Hinweis: Testung auch ohne Termin möglich

Wagnerstr. 26, 70182 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 09:00−18:00 Uhr, So 10:00−16:00 Uhr

Schnelltestzentrum Stuttgart-Königstraße

Terminvereinbarung

Königstr. 49, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr; Sa-So 09:00−13:00 Uhr

Teststelle Königstraße

Terminvereinbarung

Königstr. 4, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 07:00−18:00 Uhr, So 09:30−14:30 Uhr

KwikkTest/Abacco‘s Steakhouse

Terminvereinbarung: termin@kwikktest.de

Rotebühlplatz 10, 70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:00−15:00 Uhr, Sa-So 10:00−14:00 Uhr

Schnelltestzentrum Stuttgart-Ost

Keine Terminvereinbarung nötig

Ostendstr. 70, 70188 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 07:30−19:30 Uhr, So und Feiertags 09:00−18:00 Uhr

Schnelltestzentrum Stuttgart-Stadtmitte

Terminvereinbarung

Burgstallstr. 99, 70199 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr; Sa u. So 09:00−13:00 Uhr

Teststelle P&R Geroksruhe

Terminvereinbarung

Jahnstr., 70184 Stuttgart (gegenüber Haltestelle Geroksruhe)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 07:00−18:00 Uhr, So 09:30−14:30 Uhr

Testzentrum Feuersee

Terminvereinbarung

Trollinger

Rotebühlstr. 50, 70178 Stuttgart

Kontakt: jens.casparneckar‐kaeptnde

Öffnungszeiten: Mo-So 12:00−18:00 Uhr

Corona-Schnelltest am Hölderlinplatz

Keine Terminvereinbarung nötig

Johannesstr. 102, 70176 Stuttgart (Sanitätsdienst Mögel medizinische Veranstaltungsbetreuung)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 8:00−19:00 Uhr, So 12:00−18:00 Uhr

Rewe Vogelsang

Terminvereinbarung

Rückertstr. 7, 70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo bis So 08:00−19:00 Uhr

Corona Schnelltest Drive In (Beim MTV)

Ohne vorherige Terminvereinbarung

Am Kräherwald 190 A, 70193 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 07:00−19:00 Uhr, So u.Feiertage 12:00−18:00 Uhr

T-ACTive Corona-Teststation

Terminvereinbarung: t-active@web.de

Reinsburgstr. 82, 70178 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 08:00−16:00 So 09:30−13:00 Uhr

Schnelltestzentren Äußere Stadtbezirke

Fieberambulanz Stadt Stuttgart im Neckarpark

Terminvereinabrung: telefonisch unter 0711 26346116 oder online

Elwertstraße 2, 70372 Stuttgart (in den Räumen der Jugendherberge)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 13:30−18.00 Uhr, So 10:00−18:00 Uhr

Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen

Terminvereinbarung

Mercedesstraße, P10 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8 bis 18 Uhr, Mittwoch: 8 bis 13 Uhr, Samstag und Sonntag: 9 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten während der anstehenden Feiertage: 23./24.5 und 3.6. 9:00−14:00 Uhr

Schiff Neckarbesen Anlegestelle Wilhelma

Terminvereinbarung

Neckartalstr.40 , 70376 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00−19:00, Sa, So 10:00−14:00 Uhr

Coronatestzentrum Burgholzhof

Ohne vorherige Terminvereinbarung

Auerbachstr.182, 70376 Stuttgart

Öffnungszeiten: 7:00−19:00, Sa-So 09:00−19:00 Uhr

Amtsgericht Bad Cannstatt

Terminvereinbarung

Badstr. 23, 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00 - 13:00 und 16:00−19:00, Sa und So 10:00−15:00 Uhr

Schnelltestzentrum Stuttgart-Waiblinger Straße

Terminvereinbarung

Waiblinger Str. 12, 70372 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr, Sa-So 09:30−13:00 Uhr

Corona Schnelltestzentrum Degerloch

Ohne vorherige Terminvereinbarung

Alte Scheuer, Große Falterstr. 6A / Agnes-Kneher-Platz, 70597 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00−13:00 und 14:00−19:00, Sa 9:00−16:00, So 12:00−16:00 Uhr

Degerloch Busbahnhof Bitter Sweet

Mit und ohne Voranmeldung möglich

Löffelstraße 7, 70597 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Do 08:00−12:00 und 16:00−19:00, Fr-So 10:00−14:00 Uhr

Teststelle Hoffeld

Ohne vorherige Terminvereinbarung

Hoffeldstr. 154, 70597 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-So 8:30−10:30 u. 16:00−18:00 Uhr, auch an Feiertagen

DRK – Wohnen am Roser

Terminvereinbarung

Stuttgarter Straße 7, 70469 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00−9:00, 12:30−14:00,16:00−18:00 Uhr, Sa/So/Feiertag 13:00−15:00Uhr

Moscheeverein Stuttgart-Feuerbach

Terminvereinbarung

Mauserstr. 19, 70469 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-So 08:00−18:00 Uhr

Stuttgart-Pragsattel

Terminvereinbarung

Junghansstr. 7, 70469 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr; Sa-So 09:00−13:00 Uhr

Schnelltestzentrum Fasanenhof Bonhoeffer

Ohne Terminvereinbarung

Bonhoefferweg 2, 70565 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo,Mi,Fr 08:00−12:00 Uhr, Fr 14:00−18:00 Uhr, Sa,So,Feiertage 08:00−11:00 Uhr

Stuttgart-Neugereut

Terminvereinbarung

Flamingoweg 5, 70378 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00−18:00 Uhr; Sa-So 09:00−13:00 Uhr

bellissima Figurstudio für Frauen, Angelika und Ulrich Harm GbR

Terminvereinbarung: telefonisch unter 0711 35883325 oder online

Spaichinger Str.7, 70619 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00−15:00 Uhr, Sa/So/Feiertag 10:00−14:00 Uhr

Universität Stuttgart-Vaihingen

Terminvereinbarung

Universitätsstr. 34, 70569 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-So 08:00−18:00 Uhr

Testzentrum Wolfbusch

Terminvereinbarung

Solitudestr. 129, 70499 Stuttgart (im Jugendhaus)

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:30−11:30 Uhr, Do 14:00−17:00 Uhr, Sa-So 09:00−15:00 Uhr