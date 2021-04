1 Durchführen sollen die Schnelltests in Stuttgart die Eltern daheim. Foto: imago images/photothek/Ute Grabowsky

Ab kommender Woche bekommen Eltern für ihre Kita-Kinder Tests und sollen diese selbst durchführen. Eine Testpflicht besteht aber nicht.

Stuttgart - Ab 19. April können Kitakinder in Stuttgart zwei Mal die Woche mit einem so genannten „Popeltest“ getestet werden. Die städtischen Einrichtungen seien bereits mit Tests versorgt, die anderen Träger hätten die Testkits erhalten und würden diese nun an ihre Kitas verteilen, sagte eine Sprecherin der Stadt unserer Zeitung. „Es ist davon auszugehen, dass sie spätestens Anfang der kommenden Woche an die Einrichtungen übergeben werden.“

Geplant ist, dass die Kitas die Kits, die derzeit für vier Tests reichen, an die Eltern, die dies möchten, weiter geben – zusammen mit einer detaillierten Information, wie sie funktionieren. Diese führen dann zuhause mit ihrem Kind den Test durch und teilen der Einrichtung das Ergebnis mit. „Sie müssen vorher unterschreiben, dass sie das tun und das Ergebnis auch wahrheitsgemäß weiter melden“, erklärt Jörg Schulze-Gronemeyer, zuständig für 106 Kitas in evangelischer Trägerschaft in Stuttgart mit insgesamt 250 Gruppen.

Bei Problemen beraten die Erzieherinnen

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde in Stuttgart sei gerade dabei, die von der Stadt gelieferten Testkits an ihre Einrichtungen auszufahren. Einzelne Einrichtungen würden die Tests auch in der Einrichtung machen. Außerdem könnten sich Eltern, die Hilfe dabei brauchen, jederzeit an die Kita-Mitarbeiterinnen wenden, so Schulze-Gronemeyer. Die Stadt hat auf ihrer Homepage außerdem mehrere Erklärvideos veröffentlicht, wie ein solcher Test mit einem Kind funktioniert. Beim so genannten „Popeltest“ muss das Stäbchen nur zwei Zentimeter in die Nase eingeführt werden.

Eine Testpflicht besteht derzeit nicht. Die Teilnahme ist also freiwillig. „Wir hoffen aber, dass möglichst viele Eltern mitmachen, damit wir Infektionen frühzeitig erkennen und eindämmen können“, so Schulze-Gronemeyer. Lesen Sie hier: So funktionieren die Tests an den Schulen.

Kaum Verletzungsrisiko

Auch private Träger werben in Schreiben an die Eltern, das Angebot anzunehmen. „Ich weiß, dass einige Eltern Sorge haben, ihrem Kind weh zu tun, oder es psychisch zu schädigen. Dies ist aber durch die jetzigen Tests wirklich höchst unwahrscheinlich. Vielmehr geht es darum, dass wir asymptomatische Coronaverläufe frühzeitig erkennen und so eben genau das schützen, was ihnen als Eltern und mir als Leitung am wichtigsten ist, nämlich die Gesundheit der Kinder, der Mitarbeiter und der gesamten Elternschaft“, schreibt die Leiterin einer privaten Kita im Stuttgarter Westen, die ebenfalls am 19. April mit den Tests starten wird. Dass das Verletzungsrisiko gering ist, betonen auch Kinderärzte.

Die momentan vorhandenen Schnelltests reichen zunächst für einen Zeitraum von zwei Wochen. „Je nach Annahme des Angebots kann es durchaus sein, dass sie etwas länger ausreichen“, so die Sprecherin der Stadt.

Aber keine Test für die Erzieherinnen

Bei aller Freude über den Start des Test-Projekts gibt es aber auch Kritik von Seiten des Personals: Dass die Tests nur für die Kinder sind, und die Kita-Mitarbeiter sich ihre weiterhin selbst organisieren müssen, stößt vielen Erzieherinnen sauer auf.