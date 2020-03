1 Silvester S. und Piotr J. „wohnen“ schon seit Wochen unter einer Esslinger Brücke. Foto:

In der Kolumne „Aufgespießt“ veröffentlich Johannes M. Fischer einen seiner Tagebucheinträge. Und ruft die LeserInnen auf, ihre Notizen für ein Tagebuch-Montage zur Verfügung zu stellen.

Esslingen - Heutiger Eintrag in mein Tagebuch: Ich fahre früh am Morgen mit dem Rad zur Arbeit, einmal quer durch die Altstadt. Es ist geisterhaft leer, aber aus dieser Leere heraus gewinnen plötzlich Wesen eine Kontur, die sonst übersehen werden. Die Stadt gehört zu dieser Tageszeit den Obdachlosen! Sie sind die einzigen, die draußen bleiben, als hielten sie Wache. Es ist eisig kalt, sie kauern in ihren Schlafsäcken. Einige haben die Betteldose aufgestellt. Niemand wirft was rein. Es ist ja keiner da um diese Uhrzeit.

Erst ein, zwei Stunden später tauchen die anderen Menschen auf, die eine Wohnung haben. Es ist Markttag. Ware und Worte werden ausgetauscht, verstohlene Blicke. Ein paar Meter weiter bei der Agnesbrücke schreibt eine Polizistin Knöllchen. Nicht, dass jemand auf die Idee käme, es herrsche Anarchie. In einem Müllcontainer liegt ein alter Tannenbaum mit braunen Nadeln.

Jetzt, wo sich die Straßen wieder mit etwas Leben füllt, geben die Obdachlosendie Hoheit ab. Sie sind immer noch da, treten aber lautlos zurück in die Unscheinbarkeit.

Unter der Augustinerbrücke „wohnen“ schon seit Wochen zwei Menschen. Sie sind schon fast verwachsen mit der Wand, die ihnen den Rücken frei hält. Mit ihrem wenigen Hab und Gut haben sie sich irgendwie eingerichtet. Einer der beiden reibt sich die Hände mit einem Desinfektionsmittel ein.

