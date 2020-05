1 Es fängt mit wenigen Buchstaben an, und es wächst zu einem wichtiges Dokument der Zeit. Foto: Johannes M. Fischer

Ein kollektives Tagebuch von Menschen aus dem Kreis Esslingen über die Corona-Zeit. An dem sich viele Menschen beteiligen, die nicht aus der Region kommen: Aus ganz Deutschland, aber auch aus Rußland, Kanada, Syrien und anderen Ländern.

Kreis Esslingen - Vor zwei Monaten startete die Eßlinger Zeitung den Aufruf, Tagebuchsplitter einzusenden. Die Sammlung sollte zu gegebener Zeit aufgearbeitet werden und zu einer Alltagsdokumentation aufgearbeitet werden - wenn alles so weit vorbei ist. Was zu dieser Zeit noch nicht klar war: Diese Zeitenwende wird die gesamte Menschheit noch lange beschäftigen. Deshalb haben wir uns entschlossen, nicht auf ein mögliches Ende zu warten. Wir, die Redaktion der Eßlinger Zeitung, fangen jetzt damit an, nach und nach die Tagebucheinträge im Zeitraffer zu veröffentlichen. Wir beginnen mit den älteren Einträgen, die uns an die Anfänge erinnern. Und nähern uns dann Tag für Tag der Gegenwart.