1 Im Corona-Schnelltest-Zentrum am Bahnhofsvorplatz könnten bis zu 1500 Tests am Tag stattfinden – aktuell werden nur knapp 400 täglich nachgefragt. Foto: Ines Rudel

Noch scheinen Lockerungen der Corona-Regeln in weiter Ferne. Doch die Stadt Esslingen baut jetzt schon Kapazitäten für Schnelltests auf, um für mögliche Öffnungen bei sinkenden Fallzahlen gewappnet zu sein.

Esslingen - Während in Tübingen ausgiebig shoppen gehen kann, wer einen negativen Coronatest vorweist, sind in Esslingen nach wie vor die meisten Läden zu. Das kann nicht so bleiben, findet Oberbürgermeister Jürgen Zieger – zumindest nicht, wenn die Infektionszahlen wieder sinken. Deshalb schafft die Stadt jetzt schon die Voraussetzungen für mehr Testkapazitäten. Denn sobald die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert 100 fällt, will Esslingen gern eine ähnliche Test- und Öffnungsstrategie fahren wie Tübingen.