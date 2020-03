1 Diana Horvat beim Einsatz: Derzeit verfügt die Mitarbeiterin im Pflegebereich der Sozialstation nur über eine OP-Maske, sie hofft mit den anderen im Team auf einen Mund- und Nasenschutz der besseren Schutzklassen FFP 2 oder FFP 3. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sozialstation Esslingen, der größte ambulante Versorger in der Stadt, rechnet infolge der Corona-Krise mit einem Anstieg an pflegebedürftigen Menschen. Man werde niemanden ablehnen, so die Geschäftsführung. Allerdings befürchte man, dass sich die Mitarbeiter in der Dauer und Häufigkeit ihrer Einsätze einschränken müssen.

Esslingen - Mit vier Pflegebereichen, der hauswirtschaftlichen Unterstützung und dem Menüdienst mit dem Essen auf Rädern ist die Sozialstation Esslingen der größte ambulante Versorger in der Stadt, der ältere, kranke, behinderte und hilfsbedürftige Menschen durch den Alltag begleitet. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 100 in der Pflege, kümmern sich um rund 1200 Kunden. Und die werden in Folge der Corona-Krise immer mehr werden. „Wir rechnen mit einem Anstieg im Pflege- und im hauswirtschaftlichen Bereich“, sagt Geschäftsführer Johannes Sipple. Denn mittlerweile seien alle Tagespflegeeinrichtungen der Stadt geschlossen. Zudem befürchtet er, dass in Folge der Verschärfungen an der Grenze auch viele Pflegekräfte aus Osteuropa wegbleiben könnten.