Scheidendes Pflegeheim in Wernau Stadtrat pocht auf Konzept für St. Lukas

Der Standort für ein neues Pflegeheim in Wernau steht fest. Es soll im Neubaugebiet Adlerstraße-Ost entstehen. Doch was soll mit dem bisherigen Standort St. Lukas in der Stadtmitte passieren?