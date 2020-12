1 Auch die Johanniter bieten Corona Schnelltests an diesem Mittwoch und Donnerstag an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am 23. und am 24. Dezember bieten die Johanniter noch Corona-Schnelltests an zu den anstehenden Feiertagen. Das Ergebnis bietet eine 95-prozentige Sicherheit, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Stuttgart - Auch die Johanniter bieten jetzt vor den Feiertagen Corona-Schnelltests an unabhängig von dem Abstrichzentrum auf dem Cannstatter Wasen. Und zwar am 23. Dezember von 13 bis 16 Uhr und am 24. Dezember von 10 bis 1 Uhr. Der Testort ist in Stuttgart-Vaihingen in der Kupferstraße 48, also auf dem Gelände des Ortsverbands der Johanniter.

Anmeldung per Mail erforderlich

An diesen Tagen wird auch in Esslingen getestet in der Johanniter-Dienststelle im Eschbacherweg am 23. Dezember von 13 bis 17 Uhr und am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr. An beiden Stationen ist zwingend eine Anmeldung per Mail erforderlich. In Stuttgart ist es die Adresse coronatest.stuttgart@johanniter.de, in Esslingen coronatest.esslingen@johanniter.de. Frühere Teststationen der Johanniter am Schlossplatz und in Zuffenhausen stehen für diese Tage nicht zur Verfügung.

Freilich wird auch hier darauf hingewiesen, dass das Ergebnis dieser Schnelltests nur eine Momentaufnahme ist, zumal hier nur ein Abstrich aus der Nase vorgenommen wird. Immerhin: Wer ein negatives Ergebnis erhält und sich weiterhin an die AHA-Formel hält: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen, hat eine 95-prozentige Sicherheit, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein und seine Angehörigen nicht anzustecken.

Wer positiv getestet wird, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Träger des Coronavirus und ist damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Des Weiteren sollte zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test beispielsweise in einer Fieberambulanz oder einer dafür ausgewiesenen Teststelle durchgeführt werden.