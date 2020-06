1 Philipp Falser vom Kunstdruck-Central-Theater freut sich auf den Neustart am 19. Juni. Foto: Tom Weller

In kleinen Schritten dürfen die Theater wieder öffnen. Doch gerade für die Kleinkünstler sind die Vorschriften eine große Herausforderung. Sie versuchen, mit neuen Formaten und viel Einsatz die Regeln umzusetzen.

Esslingen/Ostfildern - Das Fräulein Wommy Wonder ist derzeit im Autokino zu erleben. Zum Beispiel in Pfullingen und Rottenburg begeistert der Travestiekünstler Michael Panzer aus Ostfildern das Publikum in seiner Paraderolle – und sein Alter Ego Elfriede Schäufele putzt mit knallroter Bürste die Autoscheiben. Auch im Kunstdruck-Central-Theater geht der Betrieb am 19. Juni mit der Produktion „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza wieder los. „Wir sind im ständigen Austausch mit dem Landesgesundheitsamt, weil die Regeln sehr streng sind“, sagt Philipp Falser, der die integrative Esslinger Bühne am Rossmarkt leitet. Er setzt die Regeln „strengstens“ um, denn etliche Theaterbesucher gehörten zu Risikogruppen.