So lange dauert die Corona-Isolation in den einzelnen Bundesländern

Wie lange man nach einer Corona-Infektion in Isolation muss, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Auch, ob man sich freitesten kann oder nicht, ist nicht einheitlich geregelt. Welche Regeln in den Ländern gelten.















Die Infektionszahlen schießen deutschlandweit wieder in die Höhe. Bundesweit infizieren sich erneut täglich Tausende mit dem Corona-Virus und müssen daraufhin in Isolation. Wie lang diese dauert und wann man sich freitesten kann, regeln die Bundesländer in eigenen Verordnungen. Doch was gilt wo? Ein Überblick:

Baden-Württemberg

Die Isolation endet frühestens fünf Tage nach dem Erstnachweis des Erregers. Allerdings nur dann, wenn seit 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. Spätestens endet sie nach zehn Tagen. Wurde der Erstnachweis des Erregers durch einen Schnelltest erbracht, endet die Isolation schon mit dem Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses.

Bayern

In Bayern gelten die gleichen Vorschriften wie in Baden-Württemberg. Nach einem positiven Test dauert die Isolation mindestens fünf und höchstens zehn Tage. Sie endet, sobald seit 48 Stunden Symptomfreiheit herrscht. Wurde die Infektion mit einem Antigen-Test nachgewiesen, beendet ein negativer PCR-Test die Isolation sofort.

Berlin

Bei einem positiven Testergebnis muss die Isolation grundsätzlich für zehn Tage eingehalten werden. Eine Verkürzung der Quarantäne ist frühestens ab dem fünften Tag der Selbstisolation möglich. Voraussetzung ist, dass Betroffene mindestens 48 Stunden symptomfrei sind und einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen können.

Brandenburg

Die Isolation dauert mindestens fünf und höchstens zehn Tage. Sie kann beendet werden, sobald seit 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind.

Bremen

Die Pflicht zur Isolation endet frühestens 48 Stunden nach Symptomfreiheit oder nachhaltiger, ärztlich festgestellter Besserung. Jedoch endet sie nicht vor Ablauf von fünf Tagen nach dem Tag der Probenentnahme. Eine Obergrenze der Isolation gibt es nicht. Sie wird so weit verlängert, bis seit 48 Stunden keine Symptome mehr auftreten.

Hamburg

In Hamburg endet die Isolation automatisch nach dem fünften Isolations-Tag. Wer sein ursprüngliches Ergebnis durch einen Antigen-Test erhalten hat, kann sich mit einem negativen PCR-Test freitesten. Die Isolationspflicht endet dann sofort.

Hessen

Die Zeit der Isolation für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, beträgt fünf Tage und endet danach automatisch. Wer ursprünglich mit einem Antigen-Test positiv diagnostiziert wurde, kann einen PCR-Test ablegen. Ist dieser negativ, endet die Isolationspflicht.

Mecklenburg-Vorpommern

Die Isolation endet frühestens fünf Tage nach dem positiven Testergebnis und nur dann, wenn man seit 48 Stunden ohne Symptome ist. Nach höchstens zehn Tagen endet die Isolation automatisch. Wurde man mit einem Antigen-Test positiv getestet, endet die Isolation nach einem negativen PCR-Test sofort.

Niedersachsen

Die Isolation endet frühestens nach fünf Tagen, sofern seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr vorliegen. Eine Obergrenze für die Isolation gibt es in Niedersachsen in der Absonderungsverordnung nicht. Wurde das ursprüngliche, positive Ergebnis mit einem Antigen-Test erzielt, endet die Isolation nach einem negativen Antigen-Test sofort.

Nordrhein-Westfalen

Die Isolierung endet grundsätzlich nach zehn Tagen, wenn zwischen erstem Symptombeginn und Vornahme des ersten positiven Tests maximal 48 Stunden liegen. Frühestens ab dem fünften Tag kann man sich mit einem Antigen- oder PCR-Test freitesten. Auch ein positiver PCR-Test kann dann die Isolation beenden. Allerdings nur, wenn der CT-Wert über 30 liegt.

Rheinland-Pfalz

Die Isolation endet frühestens nach fünf Tagen, wenn seit 48 Stunden keine Symptome mehr vorliegen. Nach zehn Tagen endet sie automatisch. War der erste positive Test ein Antigen-Test, endet die Isolation nach einem darauffolgenden negativen PCR-Test.

Saarland

Die Isolation endet frühestens nach Ablauf von fünf Tagen ab dem positiven Test, wenn in den vergangenen 48 Stunden keine typischen Symptome einer Infektion vorliegen. Die Isolation endet spätestens nach Ablauf von zehn Tagen.

Sachsen

Für Infizierte gilt, dass sie mindestens fünf Tage und höchstens zehn Tage in Isolation müssen. Vor der frühzeitigen Beendigung müssen sie 48 Stunden lang symptomfrei sein.

Sachsen-Anhalt

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, muss für fünf Tage in Isolation. Nach dieser Zeit endet sie automatisch.

Schleswig-Holstein

Auch hier dauert die Isolation fünf Tage, danach endet sie automatisch.

Thüringen

Die Isolation dauert mindestens fünf Tage, kann jedoch erst beendet werden, sobald seit 48 Stunden keine Symptome mehr auftreten. Nach zehn Tagen endet die Isolation automatisch. Wurde die Infektion mit einem Antigen-Test nachgewiesen, beendet ein negativer PCR-Test die Isolation sofort.

Regeln für Kontaktpersonen

Eine Quarantäne-Pflicht für enge Kontaktpersonen besteht in keinem der Bundesländer mehr. Alle Landesregierungen empfehlen jedoch ausdrücklich, bei Kontakt mit einer Corona-Infizierten Person selbst Kontakte einzuschränken und sich regelmäßig zu testen.