Baden-Württemberg CDU-Fraktionschef Hagel für Aussetzung der Impfpflicht für Pfleger

Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Manuel Hagel springt Söder bei und will auch in Baden-Württemberg keine allgemeine Impflicht in Pflegeheimen durchgesetzt sehen. Dabei greift er die Bundesregierung an.