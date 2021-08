1 Seit Montag gelten vor allem für Nicht-Geimpfte neue Regeln in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes muss auch im Kreis Esslingen wieder öfter ein Coronatest oder der Impfpass vorgezeigt werden. Im Privatraum fallen die meisten Regeln.

Kreis Esslingen - Unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Landkreisen? Das ist seit diesem Montag in Baden-Württemberg vorbei. Die neue Coronaverordnung legt einheitliche Regeln für das ganze Land fest. Während bislang das Landratsamt Esslingen die aktuellen Werte der Sieben-Tages-Inzidenz im Blick behalten und danach die jeweilige „Inzidenzstufe“ festlegen musste, ist die Kreisverwaltung nun „raus“, wie Pressesprecherin Andrea Wangner es formuliert. „Wir haben momentan nicht das Heft des Handelns in der Hand“, sagt sie. Dementsprechend gilt das, was in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart verkündet wurde ohne weitere Allgemeinverfügung oder Feststellung der Kreisverwaltung in Esslingen, wo zuvor die sogenannte Inzidenzstufe 2 in Kraft war.