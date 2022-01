Feuerwehreinsatz in Esslingen-Mettingen Bewohner erleidet leichte Rauchgasvergiftung nach Küchenbrand

Aus noch unbekannter Ursache fing eine Küche in einem Wohnhaus in Esslingen-Mettingen am Donnerstagnachmittag Feuer. Hierbei erlitte eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung.