Monatelang traf sich bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen nur noch der harte Kern. Jetzt gab es allein am Montag im Land Kundgebungen mit fast 10 000 Teilnehmern.















Mannheim - Die Mannheimer Polizei hat gerade damit begonnen, den zentralen Platz am Wasserturm per Durchsage zu räumen, da werden es plötzlich immer mehr statt weniger Menschen. Wie auf Kommando sei der Platz förmlich „geflutet“ worden, sagt ein Polizeisprecher. Bis zu 2000 Demonstranten, so schätzt die Polizei, seien am Montagabend in der Innenstadt unterwegs gewesen. „Mit so einer hohen Zahl haben wir nicht gerechnet.“ Anweisungen wurden nicht befolgt.