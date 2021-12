1 Eine trommelt, alle anderen laufen hinterher: Etwas mehr als hundert Menschen wollten am Heiligen Abend darauf aufmerksam machen, dass sie mit den Veränderungen nicht zurecht kommen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Foto: Horst Rudel

Unangemeldete Veranstaltungen wie vor einer Woche, als in Esslingen 600 Personen gegen Corona-Maßnahmen protestierten, wurden nun untersagt. Am Heiligen Abend demonstrierten aber noch einmal – angemeldet – mehr als 100 Menschen.















Esslingen - Es wird in Esslingen an diesem Montag keinen unangemeldeten „Montagsspaziergang“ von Gegnern der Corona-Politik geben. Und auch nicht an einem anderen Tag: Die Stadt erließ eine Verfügung, die alle unangemeldeten Versammlungen im Stadtgebiet untersagt, wenn sie als „Montagsspaziergänge“ oder „Spaziergänge“ deklariert werden. Damit reagierte das Rathaus auf eine nicht angemeldete Kundgebung am vergangenen Montag in der Esslinger Altstadt, als etwa 600 Personen durch die Innenstadt gezogen waren. Solche Versammlungen werden „auf der Gemarkung der Stadt Esslingen unabhängig vom Wochentag und unabhängig davon, ob einmalig oder wiederkehrend stattfindend, ab sofort untersagt“, heißt es in der formalen Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Verfügung gilt zunächst einmal bis Ende Januar.