1 Alle 20 Minuten zu lüften, das gehört an der Wernauer Schlossgartenschule längst zum Schulalltag. Foto: /Karin Ait Atmane

Sind die Kinder in Kitas und Schulen in Wernau sicher vor Corona? Eltern machen sich Sorgen, Bürgermeister Armin Elbl reagiert gereizt.















Link kopiert

Wernau - Sabine Dack-Ommeln (WBL/JB) hatte kürzlich in einer Gemeinderatssitzung verschiedene Bedenken und Wünsche rund ums Lüften und Testen angesprochen; in der Bürgerfragestunde der folgenden Sitzung erkundigte sich Elternbeiratsvorsitzende Birgit Hauber von der Schlossgartenschule, warum in dieser nicht wie in der Teckschule der Einbau von Lüftungsgeräten vorgesehen sei.