1 Bei Symptomen sollte man sich auch weiterhin testen lassen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Noch immer lassen sich täglich Zehntausende auf Covid-19 testen – mindestens bis 30. Juni weiterhin kostenfrei. Das ist nicht immer sinnvoll.















Link kopiert

Die verbindlichen 2G- und 3G-Regeln sind abgeschafft, im öffentlichen Leben wie am Arbeitsplatz. Corona-Schnelltests gibt es jedoch nach wie vor, auch PCR-Tests werden weiter angeboten. Wofür braucht man die Tests jetzt noch? Wann sind sie sinnvoll? Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengestellt.

Sind die Tests kostenfrei?

Die Coronavirus-Testverordnung, also die Rechtsgrundlage für die kostenlosen Bürgertests, wurde kürzlich bis 30. Juni 2022 ver­längert. Jeder hat somit weiterhin mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest. Sprich: An den offiziellen Teststationen muss man weiterhin nichts bezahlen. Den Bund kommt das teuer zu stehen. Allein im März 2022 gab das Gesundheits­ministerium dafür rund 1,5 Milliarden Euro aus. Daher spricht sich Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, inzwischen dafür aus, diese Praxis zu beenden. Auch die Opposition im Bundestag fordert, das anlasslose, ungezielte Testen zu überdenken.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Post-Covid-Gruppe in Stuttgart – Erschöpfung als Dauerzustand

Wann sollte man sich testen?

„Schnelltest sind meines Erachtens weiterhin in gefährdeten Bereichen sinnvoll, etwa vor dem Betreten von Kliniken und Pflegeeinrichtungen – für Besucher und Personal“, sagt Eckhard Lindemann, Allgemeinarzt aus Esslingen. Auch vor Großveranstaltungen könnten Tests ein Infektionsrisiko verringern. „Und treten Symptome auf, sollte man sich ohnehin testen“, so Lindemann. Dem stimmt auch Pedram Emami, Präsident der Ärztekammer Hamburg, zu: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Daher meine Bitte: Tragen Sie weiterhin eine Maske und halten Sie Abstand, wenn Sie mit vielen Menschen zusammentreffen. Und testen Sie sich, wenn Sie Symptome haben. Entweder zu Hause oder in den Testzentren.“

Gibt es Situationen, wo ein Schnelltest verpflichtend ist?

Nein, niemand muss sich testen lassen, wenn er das nicht will. Anders ist es, wenn ein positiver Selbsttest vorliegt. Dann ist man tatsächlich verpflichtet, einen Antigen-Schnelltest bei einem offiziellen Testzentrum oder einen PCR-Test zur Bestätigung vornehmen zu lassen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Coronavirus – Was Sie zur vierten Impfung wissen sollten

Muss ich in Isolation, wenn mein Selbsttest daheim positiv war?

Nein. Erst, wenn das Ergebnis durch einen offiziellen Test bestätigt ist, besteht die Pflicht daheimzubleiben. Die Gesundheitsministerkonferenz hat allerdings vergangenen Donnerstag beschlossen, die Regeln für eine Isolation von Corona-Infizierten zu überarbeiten. Künftig soll die Isolation nur noch fünf Tage andauern. In Baden-Württemberg ist auch ein abschließendes Freitesten nach fünf Tagen für die meisten nicht mehr nötig, sofern sie zwei Tage lang keine Symptome mehr hatten.

Wann besteht Anspruch auf PCR-Tests?

Fällt ein Selbsttest oder ein offizieller Schnelltest positiv aus, ist der PCR-Test kostenfrei. Liegen Symptome vor, kann ein Arzt ebenfalls einen PCR-Test anordnen.