1 Für viele Rückkehrer am Stuttgarter Flughafen führt der erste Weg ins dortige Corona-Testzentrum. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Immer mehr Personen werden auf Corona getestet. Nicht nur Reiserückkehrer. Erste Engpässe zeichnen sich ab. Das baden-württembergische Sozialministerium nennt Zahlen.

Stuttgart - In Baden-Württemberg gibt es erste Anzeichen dafür, dass dieTestkapazitäten knapp werden. „Wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Kai Sonntag, mit Blick auf den wachsenden Testbedarf. Claudia Krüger, Sprecherin des Sozialministeriums, sagte: „Die Labore melden, dass die Kapazitäten stellenweise knapp werden.“ Für den Sprecher der KV hat das einen einfachen Grund. In der Frühphase der Pandemie habe man nach den RKI-Vorgaben vorwiegend Menschen mit Symptomen getestet. „Jetzt testen wir vor allem Personen, die keine Symptome haben, vorsichtshalber“, so Sonntag. Das Testgeschehen habe sich „um 180 Grad gedreht“.

Derzeit täglich etwa 17 000 Tests im Land

Nach Angaben des Sozialministeriums werden in Baden-Württemberg derzeit jeden Tag etwa 17 000 Tests durchgeführt. Diese Zahl enthält aber noch nicht die neu eingerichteten Testzentren an Flughäfen, am Stuttgarter Hauptbahnhof und am Parkplatz Neuenburg an der A 5. Allein am Flughafen Stuttgart sind allein am vergangenen Sonntag rund 2800 Tests durchgeführt worden. Im Stuttgarter Hauptbahnhof sind es im Schnitt täglich rund 450.