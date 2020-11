Ritterstraße wird zur Fußgängerzone Einzelhändler werfen der Stadt „Ignoranz“ vor

In der Ritterstraße in Esslingen werden weiterhin Interessensgefechte ausgetragen. Einzelhändler prangen in einem Brief an die Verwaltung die Umwandlung in eine Fußgängerzone und die Errichtung von Sicherheitspollern an. Doch die Stadt schweigt bislang.