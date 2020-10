1 Im Land sind 357 Klassen von Corona direkt betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Die Zahl der Schüler, die wegen Corona zuhause bleiben müssen, steigt in Baden-Württemberg weiter an. Mittlerweile sind 357 Klassen betroffen.

Stuttgart - Die Zahl der Schüler, die im Südwesten wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben müssen, steigt weiter an. 357 Schulklassen sind wegen Infektionen oder Verdachtsfällen aus dem Präsenzunterricht genommen worden, wie das Kultusministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Die Schüler dieser Klassen werden nun per Fernunterricht unterrichtet. Die Daten stammen von den vier Regierungspräsidien im Land (Stand: 6. Oktober). Am 1. Oktober waren noch 304 Schulklassen in Quarantäne.

Betroffen sind den Angaben nach insgesamt 197 Schulen. Drei Schulen sind vollständig geschlossen. Bei insgesamt 4500 Schulen bedeutet das aber, dass derzeit nicht einmal jede zwanzigste Schule von den Maßnahmen betroffen ist.