1 Monatelang war die Gastronomie geschlossen. Viele Beschäftigte haben sich deshalb neu orientiert. Foto: imago//stock&people

Die Corona-Inzidenzzahlen sinken und die Restaurants dürfen wieder öffnen. Doch nun fehlt der Gastronomie – auch im Kreis Esslingen – das Personal.

Kreis Esslingen - Es gibt wohl wenige andere Branchen, die wie Hotels und Restaurants so sehr die Auswirkungen des Lockdowns zu spüren bekommen. Nicht nur dass einige Betriebe um das finanzielle Überleben kämpfen. In der Coronakrise haben sich viele Beschäftigte neu orientiert. „Es ist nicht so, dass uns die Leute wegrennen“, sagt Daniel Ohl, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Aber die monatelange Kurzarbeit habe zu empfindlichen Einkommensverlusten geführt, viele Beschäftigte hätten in andere Branchen wie den Einzelhandel gewechselt, umschreibt er die Situation und untermauert das mit Zahlen: Zum Stichtag 30. Juni 2019 gab es noch 137 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe, ein Jahr später waren es schon 10 000 weniger. Aktuellere Zahlen der Agentur für Arbeit liegen dem Dehoga noch nicht vor, aber der Trend sei eindeutig. „Für uns ist es ein Alarmsignal“, so Ohl.