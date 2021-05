1 Noch sind die Stühle leer, die Türen geschlossen, die Küchen kalt: Doch ab Freitag treten aufgrund sinkender Inzidenzzahlen Lockerungen bei den Corona-Regeln in Kraft – auch in der Gastronomie. Foto: Roberto Bulgrin

Sinkende Inzidenzzahlen machen es möglich: Im Kreis Esslingen tritt die Öffnungsstufe eins in Kraft. Ab Freitag dürfen Einzelhandel, Gastronomie, Kultureinrichtungen und Sportanlagen ihre Türen wieder öffnen – zumindest einen wichtigen Spalt breit.

Kreis Esslingen - Esslingen öffnet sich. Im Landkreis kommen altgewohnte Freiheiten wieder zurück. Nachdem der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 100 Corona-Neuansteckungen pro 100 000 Einwohnern lag, wird der Lockdown gelockert. Das Landratsamt hat am Mittwoch die Erleichterungen bekannt gegeben, die am übernächsten Tag, also an diesem Freitag, in Kraft treten. Mit dieser ersten Öffnungsstufe können Einzelhandel, Gastronomie und Kultureinrichtungen ihre Türen wieder öffnen – zumindest einen Spalt breit.