US-Präsidentschaftswahlkampf Floridas Gouverneur Ron DeSantis will Bewerbung abgeben

Floridas Gouverneur Ron DeSantis wird am Mittwoch offiziell seine Bewerbung für die US-Präsidentschaftswahl 2024 verkünden. Was bislang bekannt ist und was Twitter und Elon Musk mit der Bekanntgabe zu tun haben.