Von Montag an schließen Schulen und Kitas im Kreis Esslingen

1 Ab Montag sind die Schülerbänke wieder leer. Foto: dpa/Jan Woitas

Weil die Bundesnotbremse bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern den Präsenzunterricht in den Schulen und den Kita-Betrieb verbietet, sind die Einrichtungen im Landkreis Esslingen ab dem kommenden Montag zu. Im Kreis lag die Inzidenz am Donnerstag bei 219.

