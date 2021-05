1 Am Freitag will der Europa-Park in Rust wieder die ersten Gäste empfangen. Foto: imago images/Petra Schneider/Petra Schneider-Schmelzer via www.imago-images.de

Das Sozialministerium plant Modellprojekte für Öffnungen – darunter der Freizeitpark in Rust. Was müssen die Besucher dabei beachten?

Stuttgart - Kurz vor Beginn der Pfingstferien übt das Sozialministerium die ersten Öffnungsschritte in den Bereichen Tourismus, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur oder Freizeiteinrichtungen. Dafür hat das Ministerium die Kommunen aufgerufen, Modellprojekte vorzuschlagen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich diese in Kreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz befinden, die stabil unter 100 liegt. Bis Donnerstag können die Gemeinden sich um einen Platz als Modellprojekt bewerben; wer den Zuschlag bekommt, darüber entscheiden am Ende die örtlichen Gesundheitsämter.