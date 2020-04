18 Ein in Zeiten von Corona seltenes Bild in Esslingen. Die Bahnhofstraße erwacht langsam aus ihrem Dämmerschlaf. Foto: Robin Kern

Nach den Corona-Lockerungen verzeichnet die Esslinger Innenstadt schon etwas mehr Leben als zuvor. Die Abstandsgebote werden dennoch in aller Regel eingehalten.

Esslingen - Darauf haben Kunden und Geschäftsleute in Esslingen gewartet: Ab dem heutigen Montag dürfen erstmals seit der angeordneten Schließung in der Corona-Krise einige Läden wieder öffnen. Voraussetzung dafür: Die Geschäfte dürfen nicht mehr als 800 qm Verkaufsfläche haben. Dabei gilt, dass nur eine begrenzte Anzahl von Kunden in das Geschäft dürfen, der Sicherheitsabstand im Laden gegeben ist und im besten Fall Masken an die Mitarbeiter verteilt werden. Straßen und Plätze erwachen, nach dieser ersten Lockerung, schrittweise wieder zum Leben. Wir haben uns am heutigen Montag in der City umgeschaut. Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke.