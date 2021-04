1 Keine Gäste im Hirsch in Aichwald – Wirt Werner Schöllkopf und seinen Mitarbeitenden fehlt die Gastlichkeit. Foto: Roberto Bulgrin

Das Gastgewerbe ist seit Monaten im Lockdown. Unternehmer im Kreis Esslingen verlieren Geld und Mitarbeitende. Sie fordern, dass es endlich eine Öffnungsstrategie für sie gibt.

Kreis Esslingen - Die Stühle sind auf die Tische gestellt. Der rustikale Speiseraum des Landgasthofs Hirsch in Aichwald ist seit Monaten leer, etwas Leben spielt sich nur um die improvisierte Theke an der Küchentüre ab, wo Kunden vorbestelltes Essen abholen können. „Unsere wirtschaftliche Situation ist sehr schwierig“, schildert Wirt Werner Schöllkopf. Das Abholgeschäft bringe nicht die Einnahmen, die man brauche, um alle Kosten, geschweige denn einen Gewinn zu erwirtschaften. „Ich arbeite überwiegend alleine und bei Bedarf hole ich einen Koch aus der Kurzarbeit dazu. So kann ich mit Hinzunahme von privaten Rücklagen die Fixkosten etwas auffangen“, erklärt Schöllkopf. Seine drei Angestellten? Die sind zu 80 bis 100 Prozent in Kurzarbeit, die acht Aushilfen unbezahlt freigestellt.