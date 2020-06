1 Vor einer Landschaft aus Spannbettlaken und Sofakissen samt einem Wortspiel aus Buchstabenkeksen posiert die Hochdorferin in Anlehnung an Jacques-Louis Davids „Napoleon überquert die Alpen“ und weist mit dem Desinfektionsspray den Weg. Foto: oh

Während der Corona-Quarantäne hat die Grafikerin Judith Fischer Kunstwerke nachgestellt.

Hochdorf - Mit einem Parforceritt durch die Kunstgeschichte hat sich Judith Fischer in beste Gesellschaft begeben. Immerhin standen das Rijksmuseum Amsterdam und das Paul Getty Museum in Los Angeles Pate für ein Kunstprojekt der Hochdorferin gegen den Coronablues. Beide Kunsttempel hatten nach einem Aufruf Zehntausende weltweit dazu bewegt, während der coronabedingten Quarantäne ihre Lieblingskunstwerke in den eigenen vier Wänden mit Alltagsgegenständen nachzustellen und davon Fotos zur Freude aller in die sozialen Netzwerke zu stellen. Lauter Anforderungen, bei denen es „bei mir Klick gemacht hat“, sagt die Grafikerin, die nicht nur komödiantische, sondern auch ausgeprägte verkleidungstechnische Interessen hegt und gerne auch pflegt