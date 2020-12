1 Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Kliniken behandelt werden müssen, steigt im Großraum Stuttgart dramatisch. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Kliniken in der Region laufen voll. Versorgungsengpässe werden sich in den nächsten Tagen kaum vermeiden lassen.

Region Stuttgart - Die Situation in den Kliniken in der Region Stuttgart spitzt sich zu: Immer mehr Häuser melden volle oder zumindest fast ausgebuchte Betten in den Isolierstationen und im Intensivbereich. Auch die Zahl der infizierten oder sich in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter steigt kontinuierlich. Und ein Ende dieser Entwicklung ist noch lange nicht in Sicht.

Von der Infektion bis zum Klinikaufnahme dauert es acht bis zehn Tage

„Alles andere als ein sofortiger Lockdown würde zu einer dramatischen Situation an den Kliniken führen“, warnt Alexander Tsongas, der Sprecher der Regionalen Klinik Holding, die die Krankenhäuser in den Landkreisen Ludwigsburg und Karlsruhe sowie im Enzkreis betreibt. Schon jetzt seien 101 der 114 Intensivbetten im Klinikverbund belegt, im Landkreis Ludwigsburg stünden beispielsweise nur noch sechs der 73 belegbaren Intensivbetten zur Verfügung.

Wenn man bedenke, dass die Infektionszahlen zuletzt wieder deutlich – am Donnerstag um mehr als 20 Prozent gegenüber der Vorwoche – gestiegen seien und es vom Beginn der Krankheit an im Schnitt acht bis zehn Tage dauere, bis sich die Patienten in eine klinische Behandlung begeben müssten, zeichne sich schon jetzt ab, dass die Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern der Region und des Landes noch vor Weihnachten belegt sein werden.

Esslingen und Göppingen an der Kapazitätsgrenze

Unterstützung für seine Forderung bekommt Tsongas am Freitag aus Esslingen, Göppingen und vom Klinikverbund Südwest in Böblingen. In Esslingen etwa waren am Donnerstag alle 40 Betten auf den Isolierstationen und die zehn Intensivbetten belegt. In Göppingen sei man, erklärt die Kliniksprecherin, ebenfalls an der Kapazitätsgrenze angekommen. Und der Klinikverbund Südwest, der seine Häuser in den Kreisen Böblingen und Calw betreibt, meldet ebenfalls Zahlen, die sich von den Höchstständen im Frühjahr nicht unterscheiden. „Man mag sich nicht vorstellen, wie es weitergeht, wenn jetzt die Politik nicht sofort die notwendigen Schritte einleitet“, erklärt die Esslinger Kliniksprecherin Anja Dietze.

Hohe Zahlen melden auch die Rems-Murr-Kliniken. „Vor zwei Tagen hatten wir noch 77 Patienten, heute sind es 90“, sagt die Kliniksprecherin Monique Michaelis. „Wir befinden uns aber noch nicht im Notfallbetrieb, noch können wir alle Patienten versorgen.“

Ähnlich ist die Situation in den Stuttgarter Krankenhäusern. Im Klinikum Stuttgart werden derzeit 65 Patienten stationär wegen Covid 19 behandelt. Die Zahl der Patienten, die eine intensivmedizinische Therapie und Beatmung benötigen, ist im Klinikum Stuttgart in den letzten Tagen gestiegen und liegt jetzt bei 21. „Das bedeutet, dass neben der primären Covid-19-Intensivstation mit 18 Beatmungsplätzen jetzt im Stufenkonzept die nächste Erweiterung in Betrieb genommen wurde, die bisher nur kurzzeitig genutzt werden musste“, erläutert Jan Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand im Klinikum Stuttgart. Das Klinikum Stuttgart habe in den letzten Wochen im Rahmen der regionalen Abstimmung und Ressourcensteuerung immer wieder auch Patienten aus anderen Krankenhäusern übernommen.

Zur Lockdown-Diskussion äußert sich Jürgensen zurückhaltend: „Die sehr ernsthafte politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung über weitere Gegenmaßnahmen ist nötig und das Problembewusstsein zu Recht hoch“, sagt er. Sein Kollege Mark Dominik Alscher, der medizinische Geschäftsführer des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses, plädiert dafür, möglichst bald zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen: „Wenn man das Gesundheitssystem nicht erschöpfen will, muss man jetzt reagieren.“

Zwar habe sich momentan in seinem Haus die Zahl der Corona-Patienten auf einem hohen Niveau eingependelt. Zurzeit versorge man 75 Covid-19-Infizierte. Man dürfe aber nicht vergessen, dass schon in normalen Jahren ohne Corona in den Wintermonaten die Intensivstationen ausgebucht seien. „Wir müssen ja unter anderem auch Herz- und Krebspatienten weiter versorgen“, macht Alscher deutlich. Erschwerend komme hinzu, dass anders als im Frühjahr, als es gelungen sei, innerhalb weniger Wochen die Corona-Welle zu brechen, es nun voraussichtlich mehrere Monate dauern werde, ehe sich die Situation wieder entspanne. Mark Dominik Alscher: „Diese Situation ermüdet die Mitarbeiterschaft und bringt sie an ihre Grenzen.“

Angespannt ist die Situation nicht nur in der Region Stuttgart, sondern im gesamten Land. In Baden-Württemberg wurden am Freitagnachmittag rund 520 Corona-Patienten intensivmedizinisch versorgt, rund 58 Prozent von ihnen wurden beatmet. Das Sozialministerium spricht deshalb von einer „insgesamt angespannten“ Lage. Allerdings scheine sich das in der vergangenen Woche eingeführte Verlegungskonzept zu bewähren. Das Land ist seither in sechs Versorgungsregionen aufgeteilt, in denen im Notfall die Verlegung von Patienten zentral durch einen Koordinator organisiert wird. Allerdings seien seit Einführung der so genannten Cluster viele Verlegungsprobleme schnell und unbürokratisch auf regionaler Ebene gelöst worden.