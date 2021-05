Ostfildern Feuerwehreinsatz in Kemnat

Laut Polizei hat es am Mittwochmittag einen Feuerwehreinsatz in der Ulrichstraße in Kemnat gegeben. Die Heumadener Straße war deshalb bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Die Ursache für die Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus war laut Polizei ein Topf, der auf dem Herd vergessen wurde.