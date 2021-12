Einbruchserie in Corona-Teststationen

Corona-Kriminalität in Stuttgart

1 Mobile Teststationen in Containern geraten derzeit verstärkt ins Visier von Einbrechern. Foto: Jürgen Bach/Jürgen Bach

Im Großraum Stuttgart geraten Covid-Testcontainer neuerdings ins Visier von Einbrechern. Mit Corona hat deren Motiv wenig zu tun.















Link kopiert

Stuttgart - Sie kommen ohne Terminvereinbarung. Dass die Covid-Schnellteststation auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Süd in Renningen nicht geöffnet hat, gehört zum Plan der Unbekannten. Am Mittwoch um 3.30 Uhr fahren sie mit einem weißen Pritschenwagen vor, dann hebeln sie die Tür des Containers auf. Was erwarten die Einbrecher? Schnelltestmaterial? Prüfgeräte? Impfdosen?