Corona-Investitionen in Schulen

1 Im Lehrerzimmer der Käthe-Kollwitz-Schule in Esslingen-Zell, eine Kreis-Schule, steht bereits ein Luftreiniger. Foto: Ines Rudel

Quer durch die Republik wird derzeit über Sinn und Unsinn von Luftreinigungsgeräten in Klassenzimmern diskutiert, um das Infektionsrisiko in Corona-Zeiten zu reduzieren. Der Meinungsstreit hat auch den Kreis Esslingen erreicht: Während der Landkreis solche Geräte für seine Schulen anschaffen will, winkt die Stadt Esslingen ab.

Esslingen - Schule zu organisieren ist in Zeiten von Corona alles andere als einfach. Hygieneregeln müssen eingehalten und neue Unterrichtsformate entwickelt werden, und vieles, was bisher live im Klassenzimmer stattgefunden hat, spielt sich nun virtuell ab. Das stellt Schulleitungen und Lehrer nicht nur vor pädagogische Herausforderungen, oft muss auch in neue Technik investiert werden. Deshalb hat die Landesregierung ein 40 Millionen Euro schweres Förderprogramm aufgelegt, das den Schulen im Land helfen soll, besser durch die Pandemie zu kommen.