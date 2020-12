1 In den Intensivstationen im Kreis Esslingen werden die Behandlungsplätze rar. Foto: Roberto Bulgrin

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im Kreis Esslingen weiter an. Maßnahmen des Landkreises wurden inzwischen von den Verschärfungen der Landesregierung überholt. Die Krankenhäuser versuchen, Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorzuhalten.

Kreis Esslingen - Corona hat auch den Landkreis Esslingen immer fester im eisernen viralen Griff. Die sogenannte Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohnern – nähert sich der Schwelle von 200. Sollte sie drei Tage in Folge über diesem Wert liegen, tritt im Kreisgebiet die Hotspot-Allgemeinverfügung des Landes in Kraft. Was zusätzlich zu den bestehenden Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln unter anderem bedeutet: eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr mit wenigen Ausnahmen, ein Verbot von Veranstaltungen außer Gottesdiensten, Schließung von Friseuren sowie von Sportstätten auch für den Schulsport.