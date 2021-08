1 Wo die Schule wieder begonnen hat, infizierten sich mehr Kinder und Jugendliche. Foto: dpa/Guido Kirchner

Die Corona-Infektionszahlen steigen trotz der Sommerferien stark. Was bedeutet das für das Kita- und Schuljahr in Baden-Württemberg?

Stuttgart - Der Knick kam schneller als erwartet. In der vergangenen Woche drehten die Corona-Infektionszahlen in Deutschland vom moderaten ins sehr steile Wachstum. Binnen anderthalb Wochen hat sich die Zahl der per Labortest bestätigten Neuinfektionen fast verdoppelt. Die Infektionskurve in den Sommerferien sieht so aus wie vergangenes Jahr erst Mitte Oktober. Zwar ist die vierte Welle dank der Impfungen weniger bedrohlich für Leib und Leben. Doch von den 18- bis 59-Jährigen ist jeder Dritte noch ungeimpft. Zugleich gehört dieser Altersgruppe fast die Hälfte aller aktuell intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten an.