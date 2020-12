1 Alten- und Pflegeheime sind besonders stark von Corona-Infektionen betroffen. Foto: dpa/Frank Molter

In den letzten zwei Wochen ist die Zahl der Infektionen in Baden-Württemberg deutlich angestiegen. Gruppenunterkünfte sind ganz besonders betroffen.

Stuttgart - Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist zuletzt stark gestiegen. Die mittlere Zahl der täglich gemeldeten Neuinfizierten lag am Freitag ein Viertel über dem Wert aus der Vorwoche. Zudem beschleunigt sich das Wachstum seit Tagen – und das auf ohnehin hohem Niveau von im Wochenmittel zuletzt 2900 neuen Fällen pro Tag und einer 7-Tage-Inzidenz von fast 170 – das Ziel ist eigentlich, sie unter 50 zu drücken. Diese Werte gibt die Landesregierung als Hauptgrund an, warum sie Ausgangsbeschränkungen für das gesamte Land erlässt.

Unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner liegt in Baden-Württemberg derzeit nur noch der Kreis Sigmaringen. 13 Kreise lagen Stand Freitagnachmittag über der 200er-Grenze – bislang waren nur für solche Bereiche Ausgangsbeschränkungen vorgesehen, von Samstag an gelten sie landesweit.

Insgesamt entwickeln sich etliche Werte in Baden-Württemberg schlecht. Trotz der seit Anfang November geltenden Einschränkungen des Teil-Lockdowns hat die Zahl der Infektionen in dieser Zeit lediglich stagniert, ehe sie in den vergangenen Tagen wieder deutlich ins Plus drehte. Die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen steigt dagegen permanent: Anfang November starben im Schnitt acht Menschen pro Tag infolge einer Corona-Infektion, zuletzt waren es mehr als fünfzig.

Heime besonders betroffen

Ein besonders deutliches Wachstum der bestätigten Infektionen ist in Alten- und Pflegeheimen, Unterkünften für Asylsuchende und Obdachlose oder Gefängnissen zu beobachten. Sie werden einmal pro Woche gesammelt für das gesamte Land berichtet und lagen in den vergangenen Wochen bei jeweils fast 2000 Fällen – in den Wochen davor waren zwischen 500 und 700 Infektionen gemeldet worden.

Die Meldung der Infektionen erfolge „in der Regel zeitnah“, heißt es auf Anfrage aus dem Landesgesundheitsamt – das deutliche Wachstum belegt also ein extrem gestiegenes Infektionsgeschehen in diesen Unterkünften. Bewohner sind deutlich häufiger betroffen als Betreuer.

Vermutlich liegen die tatsächlichen Werte sogar noch höher: „Aufgrund der derzeit hohen Arbeitslast in den Gesundheitsämtern kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Angabe nicht bei allen Fällen vollständig ist“, schreibt das Landesgesundheitsamt.