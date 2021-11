Corona in Kliniken

Die Lage in den Medius-Kliniken und im Klinikum Esslingen verschärft sich aufgrund zunehmender Corona-Fälle. Aktuell sind keine Intensivkapazitäten mehr frei.















Esslingen - Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Esslingen steigt seit zwei Wochen rasant. Am Klinikum Esslingen sind alle momentan verfügbaren Intensivkapazitäten ausgeschöpft, wie Unternehmenssprecherin Anja Dietze am Montag mitteilte. „Darunter sind bei uns derzeit sechs Corona-Fälle.“ Auf allen Stationen wurden 17 Covid-Patienten behandelt. Laut Dietze war einer der Intensivpatienten vor seiner Erkrankung gegen Corona geimpft.