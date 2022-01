1 Was die Zahl der Besucher betrifft, ist das Fildorado sogar strenger als die gesetzlichen Vorgaben. Foto: Fildorado/P. Steinheißer

In dem Sport- und Badezentrum gibt es wegen Corona massive Personalausfälle. Seit Mittwoch öffnet das Erlebnisbad darum wochentags erst um 15 Uhr. Was gilt aktuell im Fildorado und wie geht es weiter, wenn sich die Lage verschärft? Antworten von Geschäftsführer Felix Schneider.















Bonlanden - So richtig Lust auf Planschen und Schwimmen macht die Startseite des Fildorados derzeit nicht. Ein großer grauer Kasten mit einem roten Warnschild und einem Ausrufezeichen am Rand verdeckt einen Großteil der Fotos, die sonst einen Eindruck von dem Sport- und Badezentrum in Filderstadt-Bonlanden vermitteln. In dem Rechteck steht, dass die Öffnungszeiten derzeit eingeschränkt sind. Und auch wer weiter runterscrollt, findet vor allem viele Information über Zugangsvoraussetzungen, Hygienekonzept und Online-Kartenbuchung.