1 In der Esslinger Innenstadt ist Maske tragen angesagt – die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen gehört zu den höchsten im Land. Foto: Roberto Bulgrin

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 235,8 (Stand Montag) liegt die Stadt landesweit ganz weit vorne, was die Zahl der neuen Corona-Fälle angeht. Das wirkt sich auch auf Kitas und Schulen aus.

Esslingen gehört zu den Spitzenreitern – in einem Bereich, in dem niemand die erste Geige spielen will. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 235,8 (Stand Montag) liegt die Stadt landesweit ganz weit vorne, was die Zahl an neu gemeldeten Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen angeht. Damit kommt sie fast an die Zahlen der Stadtkreise Heilbronn (236,2 am Montag) und Pforzheim (249,3 am Montag) heran, die in den vergangenen Wochen stets zu den höchsten im Land zählten.

Das schlägt sich nieder: Laut Bernd Berroth, Leiter des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung, steigen die Auswirkungen im Kita-Bereich seit Ende vergangener Woche. Aktuell befinden sich acht Kita-Gruppen in Quarantäne. Zwar sind in den betroffenen vier Einrichtungen nur vier Kinder und zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, doch gibt es weitere sieben Verdachtsfälle unter den Mitarbeiterinnen. Insgesamt befinden sich aktuell (Stand Dienstagmittag) fast 100 Kinder und an die 20 Erzieherinnen in Quarantäne.