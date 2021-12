1 Bis zu 80 Menschen in zweieinhalb Stunden testen die DRK-Helferinnen. Foto: Roberto Bulgrin

Das DRK in Aichwald bietet wieder Corona-Schnelltests an. Die Mitglieder zeigen trotz der großen Belastung in der Pandemie weiter Einsatzbereitschaft.















Link kopiert

Aichwald - Merle verzieht leicht das Gesicht, als ihr von der DRK-Helferin in Schutzkleidung ein Teststäbchen ins Nasenloch geschoben wird. Aber der Abstrich ist schnell vorbei. Es geht ruhig und routiniert zu in der ersten Teststunde im DRK-Zentrum in Schanbach am Mittwochabend – obwohl die Nachfrage gut ist. 70 der 80 angebotenen Termine waren gebucht, berichtet Bereitschaftsleiter Christian Rommel. Die zwei Helferinnen, die die Tests vornehmen, haben kaum Leerlauf.