1 In der Zeppelinstraße 112 in Esslingen soll schon im Januar Hochbetrieb herrschen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Landkreis Esslingen warten die Impfzentren in Leinfelden-Echterdingen und in Esslingen auf das Startsignal aus Berlin. Anvisiert ist ein Impfbeginn am 15. Januar.

Esslingen - Freitag, 15. Januar, 7 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Tore zu den beiden Corona-Impfzentren des Landkreises Esslingen in Leinfelden-Echterdingen und in Esslingen erstmals öffnen werden. Rund zehn Minuten später – nach der Registrierung der Impfwilligen, einem einführenden drei Minuten langen Video und dem daran anschließenden Gespräch mit einem Arzt – dürfte die erste Impfnadel mit dem Wirkstoff des Pharmaunternehmens Biontech/Pfizer im Kreis Esslingen angesetzt werden. Parallel dazu werden sich vier mobile Impfteams auf den Weg zu den Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Kreisgebiet machen, um dort die nicht transportfähigen Menschen der Hochrisikogruppe gegen das Covid-19-Virus zu impfen.