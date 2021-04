1 Heinz Suhling erhält als erster Patient von seinem Hausarzt Andreas Lohrmann die Corona-Impfung. Foto: Roberto Bulgrin

Am Dienstag haben Hausärztinnen und -ärzte im Kreis Esslingen mit den Corona-Impfungen begonnen, zunächst für wenige Patienten. Die Nachfrage ist groß, der Aufwand für die Praxen ebenso.

Kreis Esslingen - Zumindest ein bisschen mehr Sicherheit“, darüber freut sich Heinz Suhling an diesem Donnerstag. Er ist einer der Ersten im Kreis Esslingen, die ihre Covid-19-Impfung bei ihrem Hausarzt erhalten. Um 15 Uhr empfängt der Patient die Spritze von Internist Andreas Lohrmann in Esslingen. Suhling ist 75 und lebertransplantiert. Er ist damit seit der zweiten Märzwoche impfberechtigt. Zunächst habe er „alles versucht“, um den Piks in einem Impfzentrum zu erhalten, sagt der selbstständige Kaufmann. Doch immer sei er in der Warteschleife gelandet oder die Termine waren ausgebucht. „Als bekannt wurde, dass nach Ostern die Hausärzte impfen können, habe ich mich sofort bei Dr. Lohrmann gemeldet.“ Dieser habe ihm zugesagt, dass er zum Zug kommt, sobald Impfstoff vorhanden sei.