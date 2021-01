Corona-Tagebuch Corona-Melancholie im Kreis Esslingen

Ganz ohne Humor geht es nicht, aber fast immer ist auch ein großer Schuss Melancholie in den Fotos und Texten, die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung in die Redaktion senden. Wir stellen diese außergewöhnlichen Schnipsel aus dem Alltag der Corona-Zeit in diesem Tagebuch vor.